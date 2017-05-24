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"داعش" يزعم سيطرته على مدينة ماراوى الفلبينية
داعش في سيناء

"داعش" يزعم سيطرته على مدينة ماراوى الفلبينية

2017-05-24 20:51:27

زعم مسلحو تنظيم داعش الإرهابى، سيطرتهم الجزيئية على مدينة ماراوي عاصمة ولاية  “ديل سور” في جزيرة مينداناو الفلبينية.

ونشر “داعش”، صورا لعناصره يحملون الأسلحة والأعلام ويسيرون فى شوارع المدينة بسيارات تحمل منصة لإطلاق النار.

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