أكد الرئيس الأسبق لاتحاد الكرة المصري، سمير زاهر، أن فرصة المهندس محمود طاهر كبيرة، للفوز بانتخابات النادي الأهلي التي ستقام بنهاية العام الجاري، خلال منافسته لمحمود الخطيب.

وأضاف خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات»، والذي يقدمه أحمد حسن، على محطة «إنرجي»: سأدعم «طاهر» في الانتخابات المقبلة، لأنه أضاف كثيرًا للقلعة الحمراء، سواء في الإنشاءات أو في الفريق الأول، وإنشاء فرع جديد للنادي في الشيخ زايد”.

وقال: “أفكر حاليًا في خوض السباق الانتخابي بالأهلي، وسأوافق على التواجد داخل قائمة طاهر الانتخابية، في حال عرضه علي”.

واختتم حديثه قائلًا: “في حال عدم ترشحي للانتخابات، سأوافق على تولي أي منصب إداري، لأنني أريد أن أساعد النادي الأهلي ومجلس طاهر في حال فوزه بالانتخابات”.