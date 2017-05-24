أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن تطلعه لأن يلعب الجانب النمساوي دورا مساندا للأولويات العربية سواء في إطار الإتحاد الأوروبي أو على المستوى الدولي بشكل عام .

جاء ذلك وفق بيان للجامعة العربية خلال استقبال أبو الغيط اليوم الأربعاء “كريستيان كيرن” مستشار النمسا بمقر الأمانة العامة للجامعة .

وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، خلال البيان ، بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول أهم التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن، إضافة للجهود المبذولة على المستويين الدولي والاقليمي لمواجهة خطر الارهاب، وكيفية التعامل مع التدفقات غير المسبوقة للاجئين .

وأضاف عفيفي ، أن الجانبين تناولا أيضا خلال اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون ما بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية إعطاء قوة دفع لتفعيل المقررات والتوصيات التي خرجت عن الاجتماع الوزاري العربي- الأوروبي الذي عقد في ديسمبر الماضي والتي كان من بينها التوصية بعقد قمة عربية- أوروبية خلال الفترة القريبة المقبلة .