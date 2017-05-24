

أفادت وسائل الإعلام أن مجلس الأمن اعتمد بالإجماع قرارا مصرياً حول مكافحة الخطاب الإرهابى بعد اعتماده كوثيقة رسمية.

كما قال السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن التصدى للخطاب الإرهابى وأيديولوجيات الجماعات الإرهابية أحد أهم جوانب المواجهة الشاملة للإرهاب.. مصر كانت سباقة فى إدراكها لأهمية التصدى لخطاب الإرهاب”.

كما وجه مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، الشكر إلى الدول على دعمها لجهود مصر،، وتابع: “المواجهة الشاملة اللازم للإرهاب تستلزم ضرورة التعامل مع كافة المنظمات الإرهابية دون استثناء”.

