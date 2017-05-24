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سموحة يهزم ريكرياتيفو بثنائية في كأس الكونفدرالية
سموحة والمغرب والتطواني

سموحة يهزم ريكرياتيفو بثنائية في كأس الكونفدرالية

2017-05-24 20:47:22
محيط - أحمد عبد الخالق

حقق فريق سموحة المصري فوزا مثيرا على ضيفه ريكرياتيفو دي ليبولو الأنجولي (2-0)، مساء الأربعاء على إستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بالجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة الكونفيدرالية.

سجَّل ثنائية سموحة، أحمد رؤوف، وإسلام محارب في الدقائق 11 و 93

رفع سموحة رصيده للنقطة الثالثة، متساويًا مع ريكرياتيفو، وزيسكو الزامبي، قبل لقاءه ضد الهلال الأبيض السوداني.

كان سموحة، خسر مباراته الأولى بالمجموعة، أمام زيسكو الزامبي.

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