حقق فريق سموحة المصري فوزا مثيرا على ضيفه ريكرياتيفو دي ليبولو الأنجولي (2-0)، مساء الأربعاء على إستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بالجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة الكونفيدرالية.

سجَّل ثنائية سموحة، أحمد رؤوف، وإسلام محارب في الدقائق 11 و 93

رفع سموحة رصيده للنقطة الثالثة، متساويًا مع ريكرياتيفو، وزيسكو الزامبي، قبل لقاءه ضد الهلال الأبيض السوداني.

كان سموحة، خسر مباراته الأولى بالمجموعة، أمام زيسكو الزامبي.