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شاهد.. نانسي عجرم تسحر جمهورها بالأسود في القاهرة
نانسي عجرم

شاهد.. نانسي عجرم تسحر جمهورها بالأسود في القاهرة

2017-05-24 20:23:37

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بإطلاق ألبومها الجديد «حاسة بيك» بأحد أكبر فنادق القاهرة.

عدد كبير من فانز نانسي عجرم حرصوا على دعم نجمتهم المفضلة في حفل إطلاق ألبومها الجديد، والذي تألقت خلاله بفستان أسود جلدي جمعت فيه بين الإثارة والأناقة، وأسدلت شعرها على كتفيها بشكل زاد طلّتها أنوثة.

نانسي أعربت عن سعادتها بالتواجد في مصر، وشكرت في كلمتها كل منّ ساعدها ليخرج ألبومها الجديد إلى النور، كما أعربت عن فرحتها بنجاحه في تصدر الساحة الغنائية منذ الساعات الأولى لطرحه، وعقب كلمتها، تم عرض كليبها الجديد «حاسة بيك»، وغنت الفنانة للحضور نفس الأغنية.

فانز نانسي فاجأوها في نهاية الحفل بقالب كيك كبير احتفالاً بعيد ميلادها، وهي المفاجأة التي أسعدت النجمة اللبنانية كثيراً، حيث شاركتهم الفنانة الغناء.

نانسي عجرم

نانسي عجرم

نانسي عجرم

نانسي عجرم

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