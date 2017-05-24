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محمود منصور: أمير قطر السابق صفع تميم على وجهه بسبب مصر
تميم بن حمد

محمود منصور: أمير قطر السابق صفع تميم على وجهه بسبب مصر

2017-05-24 20:13:34


كشف اللواء محمود منصور، مؤسس جهاز المخابرات القطرية، أنه تلقى معلومات تؤكد أن أمير قطر عاد إلى الدوحة وهو في حالة نفسية سيئة جدا.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية لبنى عسل المذاع على فضائية «الحياة» إن أمير قطر طلب عقد اجتماع طارئ وكان في غاية التوتر، وأصدر تعليمات بسحب السفراء القطريين من مصر والسعودية والإمارات خلال 48 ساعة.

وأضاف: «شهود عيان أكدوا له أن الأمير السابق حمد بن خليفة استدعى ابنه تميم في منزله وصفعه على وجهه بالقلم، وقال له: (يا خسي)، وبدأ مراجعة كافة التصريحات التي أطلقها تميم تجاه الإمارات والسعودية والبحرين ومصر»، مشيرا إلى أن تلك المعلومات وصلته منذ ساعتين فقط من قطر.

وأكد أن مصر لن تصمت إلى ما لا نهاية أمام الاستفزازات القطرية الرسمية.

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