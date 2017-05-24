صرح مصدر دبلوماسي الأربعاء، أن حلف شمال الأطلسي “ناتو” سينضم إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش”، تلبية لدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحلف بأن يزيد من دوره فى محاربة التنظيم المتطرف.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن “سفراء الدول الأعضاء في الحلف اتخذوا القرار للتو.. ولكن لا يزال يتعين أن يصادق قادة دول الحلف على القرار رسميا غدا”.