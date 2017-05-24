كشف الفنان المصري أحمد حلمي عن المواهب التي تتمتع بها ابنته الكبرى «لي لي».

الفنان المصري قال، في تصريحاته ضمن كواليس برنامج Arabs got talent: “لي لي ابنتي، تحب الغناء والرقص وتعزف على البيانو، كما أنها محترفة في الرسم”.

أما عن موقفه إذا أرادت ابنته دخول مجال الفن، قال: “أتمنى ذلك، وأحب أن يمتلك أولادي موهبة الفن لأنه يصقل الروح ويجعل الإنسان شفّافاً، مؤكدا أنه سيترك لابنته حرية اختيار المجال الذي تريده، لكنه يرى أنها محترفة في مجال الرسم أكثر.

يذكر أن أحمد حلمي يقوم حاليا بتسجيل مسلسله الإذاعي الجديد “شطة هندي”، والذي يشاركه بطولته زوجته الفنانة منى زكي، ومن المقرر إذاعته على إذاعة ميجا إف أم في شهر رمضان القادم.