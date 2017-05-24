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طلائع الجيش يتعادل مع النصر للتعدي بثنائية في الدوري المصري
اوسو كونان طلائع الجيش

طلائع الجيش يتعادل مع النصر للتعدي بثنائية في الدوري المصري

2017-05-24 20:22:44

تعادل فريق طلائع الجيش مع النصر للتعدين إيجابيًا بهدفين لكل منهما فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مواجهات الجولة 30 لمسابقة الدورى العام.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الطلائع إلى 40 فيما بلغ رصيد النصر للتعدين 23 نقطة.

أحرز رمضان ربيع لاعب النصر للتعدين هدف عالمى لفريقه فى الدقيقة 30 وأدرك الفريق العسكرى التعادل فى الدقيقة 37 عن طريق اللاعب معتمد محسن.

أضاف النيجيرى ايزى ايمبكا الهدف الثانى لفريق النصر للتعدين بمرمى فريق طلائع الجيش فى الدقيقة 57 من تسديدة ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء وتعادل عاصم صلاح للطلائع فى الوقت بدل الضائع من ضربة رأسية قوية تسكن شباك حارس مرمى التعدين.

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