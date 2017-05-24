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اعتقال والد منفذ "هجوم مانشستر" في ليبيا
هجوم مانشستر

اعتقال والد منفذ "هجوم مانشستر" في ليبيا

2017-05-24 20:06:10

ذكرت قناة “سكاي نيوز عربية” في نبأ عاجل منذ قليل، اعتقال والد المشتبه في تنفيذه هجوم مانشستر فى طرابلس بـليبيا، كما اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب الليبية شقيق المشتبه فى تنفيذه هجوم مانشستر لأنه كان يخطط لشن هجمات إرهابية فى طرابلس.

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