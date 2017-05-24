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الفتح الرباطي يخسر من ريفرز يونايتد النيجيري
الفتح الرباطي

الفتح الرباطي يخسر من ريفرز يونايتد النيجيري

2017-05-24 20:01:42
متابعات

خسر الفتح الرباطى المغربى من مضيفه ريفرز يونايتد النيجيري بهدف دون رد فى المباراة التى جرت اليوم الأربعاء على ملعب ياكوبو جوون ستاديوم , فى إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم .

سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد أتولوما مع الدقيقة 72 من زمن أحداث اللقاء .

بهذه النتيجة , رفع ريفرز رصيده إلى 3 نقاط محتلًا المركز الثالث خلف الإفريقى التونسى صاحب المركز الثاني والفتح الرباطى متصدر المجموعة بفارق الأهداف.

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