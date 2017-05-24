 Moheet on google
الأربعاء 24 مايو 2017 08:48 مساءً
روابط سريعة
"الكونجرس": واشنطن تدرس نقل قاعدتها من قطر
قاعدة امريكية فى العراق

"الكونجرس": واشنطن تدرس نقل قاعدتها من قطر

2017-05-24 19:58:12

قال رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأميركي أد رويس: إن الولايات المتحدة تدرس نقل قاعدتها العسكرية فى قطر إلى بلد آخر، إذا لم تغير الدوحة من تصرفاتها الداعمة لجماعات متشددة.

وأضاف “رويس” في ندوة عقدت في واشنطن، أمس الثلاثاء، “أعتقد أنه في حال لم تتغير تصرفات قطر، فستكون لدينا إرادة بالتطلع لخيارات أخرى للقاعدة العسكرية”.

واعتبر رويس أنه من غير الملائم أن تستضيف قطر القوات الأميركية وفي ذات الوقت تدعم حركات متشددة، قائلا: إن “قطر دولة ساعدت في تمويل القاعدة وداعش وجماعة الإخوان وطالبان، ولا يمكنني أن أفهم لماذا”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3