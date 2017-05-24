قال رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأميركي أد رويس: إن الولايات المتحدة تدرس نقل قاعدتها العسكرية فى قطر إلى بلد آخر، إذا لم تغير الدوحة من تصرفاتها الداعمة لجماعات متشددة.

وأضاف “رويس” في ندوة عقدت في واشنطن، أمس الثلاثاء، “أعتقد أنه في حال لم تتغير تصرفات قطر، فستكون لدينا إرادة بالتطلع لخيارات أخرى للقاعدة العسكرية”.

واعتبر رويس أنه من غير الملائم أن تستضيف قطر القوات الأميركية وفي ذات الوقت تدعم حركات متشددة، قائلا: إن “قطر دولة ساعدت في تمويل القاعدة وداعش وجماعة الإخوان وطالبان، ولا يمكنني أن أفهم لماذا”.