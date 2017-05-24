"الغذاء العالمي" يضاعف المساعدات للسوريين فى تركيا2017-05-24 19:44:27
أعلن برنامج الغذاء العالمي اليوم الثلاثاء، أنه وبالاشتراك مع الهلال الأحمر التركي قاما بمضاعفة المساعدات التي تقدم للسوريين في تركيا.
ووفقا لبرنامج الغذاء وتماشيا مع طلب الحكومة التركية بتقديم المساعدة إلى جميع السوريينفي المخيمات، فقد بدأ توزيع البطاقات الالكترونية الغذائية في مخيمات اللاجئين في (أضنة وكاركاميس وأسلاهيه ونيزيبى) لتصل بذلك المساعدات التى يقدمها البرنامج بالاشتراك مع الهلال الأحمر التركى إلى ما يقارب 40 % من إجمالى مجموع السوريين في 11 مخيما للاجئين من 17 مخيما في تركيا.
وأشار إلى أن حوالي 190 ألفا من السوريين الذين فروا من العنف في بلادهم يعيشون الآن في المخيمات التي تديرها الحكومة التركية.
ومن جانبه قال جون إيف ليكيمي مسئول عمليات البرنامج في تركيا إن بطاقة الغذاء الالكترونية تلك والتى يتم تحميلها بحوالى 45 دولارا لكل فرد في الأسرة شهريا تساعد الأسر في شراء لوازمها الغذائية من الأسواق ، وإعداد وجباتها الخاصة بنفسها ، إضافة إلى أنها تقوم بمساعدة الاقتصاد المحلي من خلال ضخ تلك الأموال.
وأشار ليكيمي إلى أن الحكومة التركية تحملت معظم التكاليف الخاصة باللاجئين السوريين في تركيا ، حيث قدمت أكثر من 650 مليون دولار لهذا الغرض.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا والدانمارك وفرنسا واليابان وسويسرا قدمت أيضا مساعدات سخية لعون اللاجئين السوريين في تركيا ، مشيرا إلى أن البرنامج سيكون بحاجة إلى مبلغ يصل إلى 9.8 مليون دولار لتوسيع مساعداته في تركيا حتى يونيو القادم.
-
غرفة القاهرة : توافر السلع واستقرار السوق مع دخول رمضان
أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام بالغرف التجارية ،عن استقرار حالة السوق قبل استقبال شهر رمضان بساعات؛ ...Wed, 24 May 2017 10:45:29 GMT
-
الطيب: التحاق 40 ألف طالب بالأزهر.. وترجمة بيانات «الإرهابيين»
أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن التحديات والظروف العالمية الراهنة هي التي أفرزت هذا الإرهاب الأسود، موضحًا أن طلاب وخريجي وعلماء وأساتذة الأزهر الشريف ...Wed, 24 May 2017 10:04:20 GMT
-
4.2 مليار جنيه.. زيادة في إيرادات «البترول»
شهد مشروع الموازنة العامة لديوان عام وزارة البترول للعام المالى الجديد 2017/2018 زيادة فى الإيرادات، بإجمالى 4.2 مليار جنيه عن العام المالى الجارى، بجانب زيادة فى ...Wed, 24 May 2017 09:54:46 GMT
-
السيسي يأمر.. الحصول على رخصة «التدريب الطبي» قبل 2020
سأل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الدكتور أسامة الشاذلي، مدير أحد المعاهد الطبية، التي تم افتتاحها اليوم الثلاثاء، عن الوقت الذي سوف تحصل فيها مصر على الرخصة ...Tue, 23 May 2017 10:22:04 GMT
-
استطلاع هلال رمضان بين الرؤية البصرية والحساب الفلكي
واختلاف المسلمين فى تحديد غرة شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر قد يصل فى بعض الاحيان إلى يومين ، فتعلن بعض الدول عن بدايتهما بناء على الحسابات الفلكية ، وتعلن دولا أخرى ...Wed, 24 May 2017 11:44:16 GMT
-
مصادر: «عز» يعرض 500 مليون جنيه للتصالح مع الدولة
حددت لجنة استرداد الأموال والموجودات المهربة، برئاسة المستشار نبيل صادق، النائب العام، جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، للتفاوض مع محامي رجل الأعمال، أحمد عز، ...Tue, 23 May 2017 07:57:27 GMT
-
إغلاق محطة للحافلات بفيكتوريا البريطانية بعد العثورعلي طرد مشبوه
أغلقت الشرطة البريطانية شوارع رئيسية في محيط محطة فيكتوريا للحافلات وذلك للتحقق من طرد مشبوه في المحطة . وذكرت قناة “سكاي نيوز” اليوم الثلاثاء، ان قوات الشرطة ...Tue, 23 May 2017 07:28:16 GMT
-
ليبرمان: إسرائيل لا تحتاج إلى تصريح من واشنطن لبناء المستوطنات
أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي افيجدور ليبرمان اليوم الاربعاء ان اسرائيل لا تحتاج الى تصريح من واشنطن لبناء منازل جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. وقال ...Wed, 24 May 2017 09:54:46 GMT
-
وزير الصحة: تطوير معهد القلب.. وإنشاء أول مستشفى عام بأسوان
أعلن وزير الصحة المصرية، الدكتور أحمد عماد الدين، الانتهاء من مستشفى “العزازي” أحادية التخصص، والخاصة بالصحة النفسية. وكشف عماد الدين، في كلمته خلال افتتاح عدد ...Tue, 23 May 2017 09:36:52 GMT