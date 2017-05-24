أعلن برنامج الغذاء العالمي اليوم الثلاثاء، أنه وبالاشتراك مع الهلال الأحمر التركي قاما بمضاعفة المساعدات التي تقدم للسوريين في تركيا.

ووفقا لبرنامج الغذاء وتماشيا مع طلب الحكومة التركية بتقديم المساعدة إلى جميع السوريينفي المخيمات، فقد بدأ توزيع البطاقات الالكترونية الغذائية في مخيمات اللاجئين في (أضنة وكاركاميس وأسلاهيه ونيزيبى) لتصل بذلك المساعدات التى يقدمها البرنامج بالاشتراك مع الهلال الأحمر التركى إلى ما يقارب 40 % من إجمالى مجموع السوريين في 11 مخيما للاجئين من 17 مخيما في تركيا.

وأشار إلى أن حوالي 190 ألفا من السوريين الذين فروا من العنف في بلادهم يعيشون الآن في المخيمات التي تديرها الحكومة التركية.

ومن جانبه قال جون إيف ليكيمي مسئول عمليات البرنامج في تركيا إن بطاقة الغذاء الالكترونية تلك والتى يتم تحميلها بحوالى 45 دولارا لكل فرد في الأسرة شهريا تساعد الأسر في شراء لوازمها الغذائية من الأسواق ، وإعداد وجباتها الخاصة بنفسها ، إضافة إلى أنها تقوم بمساعدة الاقتصاد المحلي من خلال ضخ تلك الأموال.

وأشار ليكيمي إلى أن الحكومة التركية تحملت معظم التكاليف الخاصة باللاجئين السوريين في تركيا ، حيث قدمت أكثر من 650 مليون دولار لهذا الغرض.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا والدانمارك وفرنسا واليابان وسويسرا قدمت أيضا مساعدات سخية لعون اللاجئين السوريين في تركيا ، مشيرا إلى أن البرنامج سيكون بحاجة إلى مبلغ يصل إلى 9.8 مليون دولار لتوسيع مساعداته في تركيا حتى يونيو القادم.