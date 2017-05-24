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إسرائيل تستغل قرار حظر المكبرات بمصر لتبرير منع الأذان في القدس
مكبرات الصوت - ماذنة

إسرائيل تستغل قرار حظر المكبرات بمصر لتبرير منع الأذان في القدس

2017-05-24 19:38:12

استغلت صحيفة إسرائيلية، قرار وزارة الأوقاف المصرية بمنع مكبرات الصوت أثناء أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان، لتسويق قانون منع الأذان في القدس المحتلة والذي أثار حالة غضب في العالم العربي.

وقارن التقرير الذي نشر اليوم الأربعاء، في “صحيفة معاريف” العبرية بين قانون المؤذن الإسرائيلي وقرار حظر استخدام المكبرات في رمضان، موضحًا أن الفارق هو أن في مصر الحظر مرتبط بشهر رمضان فقط، ورغم ذلك العاصفة لا تزال كبيرة.

وأشارت إلى أن القرار تسبب في غضب شعبي بمصر، ونوهت الصحيفة إلى أن من بين الموضوعات التي شغلت المصريين في الآونة الأخير: قبول طالب مسيحي في كلية الطب في جامعة الأزهر، وهي سابقة تاريخية.

وكانت وزارة الأوقاف قررت حظر تشغيل مكبرات الصوت في صلوات التراويح خلال شهر رمضان.

يشار إلى أن قانون المؤذن الإسرائيلي ينص على حظر رفع الأذان عبر مكبرات صوت المساجد في القدس وفلسطين ومخالفة غير الملتزمين.

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