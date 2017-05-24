تفجير برج من 13 طابقًا في بنها

تمكنت الأجهزة الأمنية في بنها بالتعاون مع مديرية الرى، والقوات المسلحة من تفجير برج “بطا” في دائرة المركز.

وكانت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بنها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومركز شرطة بنها ومديرية الرى قد تمكنت من إخلاء البرج المقام على مساحة 200 متر مربع بعدد أدوار 13 دورًا بإجمالى 244 شقة وبدروم ودور أرضى.

وقالت نجوى العشيرى، رئيس مدينة ومركز بنها: إن المبنى صادر له 13 قرار إزالة منذ عام 2012 ويقع فى حرم نهر النيل وبجوار سكك حديد بنها.

وأضافت أنه تم إخلاء الشقق السكنية دون أى اعتراضات من قاطنيها وذلك تمهيدًا لتسليم البرج للقوات المسلحة لإزالته بالمتفجرات.

وأكدت أن إزالة البرج وغيره من الأبراج المخالفة يتم تنفيذًا للقانون وتفعيلا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى إطار حملة حق الشعب التى يشرف على تنفيذها بالمحافظة اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية.