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رفعت السعيد: تصرفات تميم أوقعته في مشكلات مع دول الخليج
رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الوطنى

رفعت السعيد: تصرفات تميم أوقعته في مشكلات مع دول الخليج

2017-05-24 19:32:04


أكد رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى بحزب التجمع أن هناك أكثر من وثيقة فى يد المصريين تؤكد علاقة قطر بالإرهابيين وهناك العديد من الصور المتداولة لرئيس دفاع قطر مع الإخوان المسلمين.

وقال السعيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على فضائية “صدى البلد”: إن الرئيس عبدالفتاح  السيسى وجه سهما جيد التصويب تسبب فى ارتباك الأمير الصغير تميم الذى لا يملك الخبرة السياسية اللازمة وتصرفاته الصبيانية التي أوقعته فى مشاكل مع كافة دول الخليج العربى وعلق السعيد على تصريحات أمير قطر  قائلا العيب مش عليه العيب على اللى جابه.

يذكر أن الأنباء تضاربت مساء أمس حول تصريحات وزارة الخارجية القطرية عن سحب سفراء السعودية ومصر والكويت والبحرين والإمارات من الأراضي القطرية.

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