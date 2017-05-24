أعلن المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو تشكيلة فريقه التي ستلتقي منافسه أياكس أمستردام في لقاء نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم “يوروباليج”

وجاءت تشكيلة مانشستر على النحو التالي:

حراسة المرمى : روميرو

الدفاع: دارميان، كريس سمولينج، دالي بليند، انطونيو فالنسيا

الوسط: خوان ماتا، بول بوجبا، مروان فيلاييني، هنريك ميختاريان ، اندير هيريرا

الهجوم: ماركوس راشفورد.

روميرو ، فالنسيا ، سمولينغ ، بليند ، دارميان ، هيريرا ، فيلايني ، ماتا ، بوغبا ، ميختاريان ، راشفورد .

في الجانب الآخر كشف بيتر بوس المدير الفني لفريق أياكس أمستردام الهولندي عن تشكيلة فريقه

وجاءت التشكيلة لتضم:

حراسة المرمى: اونانا اندري

الدفاع: فيلتمان، سانشيز ، دي ليخت ، ريدوالد.

الوسط: شونة، دافي كلاسين، حكيم زياش بيرتراند تراوري.

الهجوم: كاسبر دولبيرج، امين يونس

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