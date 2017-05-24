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التشكيلة الرسمية وبث مباشر.. لنهائي الدوري الأوروبي بين مان يونايتد وأياكس
مانشستر يونايتد

التشكيلة الرسمية وبث مباشر.. لنهائي الدوري الأوروبي بين مان يونايتد وأياكس

2017-05-24 19:54:06
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو تشكيلة فريقه التي ستلتقي منافسه أياكس أمستردام في لقاء نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم “يوروباليج”

وجاءت تشكيلة مانشستر على النحو التالي:

حراسة المرمى : روميرو

الدفاع: دارميان، كريس سمولينج، دالي بليند، انطونيو فالنسيا

الوسط: خوان ماتا، بول بوجبا، مروان فيلاييني، هنريك ميختاريان ، اندير هيريرا

الهجوم: ماركوس راشفورد.

روميرو ، فالنسيا ، سمولينغ ، بليند ، دارميان ، هيريرا ، فيلايني ، ماتا ، بوغبا ، ميختاريان ، راشفورد .

في الجانب الآخر كشف بيتر بوس المدير الفني لفريق أياكس أمستردام الهولندي عن تشكيلة فريقه

وجاءت التشكيلة لتضم:

حراسة المرمى: اونانا اندري

الدفاع: فيلتمان، سانشيز ، دي ليخت ، ريدوالد.

الوسط: شونة، دافي كلاسين، حكيم زياش بيرتراند تراوري.

الهجوم: كاسبر دولبيرج، امين يونس

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