

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شاب في العقد الثالث من العمره مجهول الهوية، نصفين بالقرب من مزلقان دماريس التابعة لمركز المنيا.

وكان قد تلقى مدير أمن المنيا، اللواء فيصل دويدار، إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب في عقده الثالث من عمره مقسومة نصفين من منطقة البطن ويرتدي كامل ملابسه؛ وذلك بمزلقان دماريس التابع لدائرة مركز المنيا والمطل على جامعة المنيا.

تم نقل جثة الشاب إلى مشرحة المستشفى العام بسيارة إسعاف، وبعرضها على الطبيب الشرعي الدكتور هاني اسحق مفتش وموثق صحة مركز وبندر المنيا تبين وجود شبهة جنائية بالحادث خاصة لعدم وجود كسور بالجثة، ولا توجد إصابات أخرى بالجثة، مما يشير لعدم اعتبارها حادث اصطدام أو دهس بالقطار، كما أشار إلى وجود ضيق في حدقة العين مما يشير إلى تعرض المتوفى إلى تناول سم أو تناول جرعة زائدة من المواد المخدرة وأنها حالة تعد بآلة حادة.

تحرر محضر عن الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وكشف هوية المتوفى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.