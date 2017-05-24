أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم عن إصابة 12 مواطنا في حادث تصادم قطار ركاب بالصدادة داخل محطة بنها القليوبية .

وأوضح الدكتور أحمد الانصاري رئيس هيئة الاسعاف أنه تم الدفع ب 6 سيارات إسعاف فور وقوع الحادث .

من جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الى أنه تم إسعاف مواطن وترك بموقع الحادث فيما تم نقل 11 مواطنا إلى مستشفى جامعة بنها ، لافتا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور متفرقة بالجسد ، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.