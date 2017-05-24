

استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، المستشار النمساوي كريستيان كيرن، الذي يزور مصر حاليا لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا.

وفى بداية اللقاء رحب رئيس الوزراء بالمستشار النمساوي معربًا عن تطلعه أن تسهم الزيارة في تقديم دفعة لأطر التعاون بين مصر والنمسا والارتقاء بها لأفاق جديدة، حيث استعرض مجمل تطورات الأوضاع في مصر وفيما يتعلق بعلاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار إلى ما تم تنفيذه من خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي ساهمت في تحسن عددًا من مؤشرات الاقتصاد المصري وعودة ثقة المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، خاصة في ظل الإصلاحات التشريعية الجديدة وفى مقدمتها قانون الاستثمار الجديد وبالتزامن مع المشروعات القومية الكبرى الجاري أقامتها للنهوض بمستوى القطاعات الخدمية والتنموية، معربًا عن تطلعه إلى زيادة تواجد الشركات النمساوية في السوق المصري والتوسع في أنشطتها التي تشمل مجالات متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والنقل، والصناعات الهندسية، ومواد البناء، وصناعة الأغذية، والعقاقير الطبية.

وتناول اللقاء استعراض مجالات التعاون الثنائي المقترحة بين البلدين في مختلف المجالات ومن بينها الجهود الجارية لإنشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة ومعالجة المخلفات الرطبة لإعادة استخدامها في الزراعة، والاستفادة من التقنيات النمساوية الحديثة لدعم وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني وتبادل المعلومات والخبرات في مجال تصنيع الألات والمعدات الزراعية، بالإضافة إلى أعداد برامج سياحية مشتركة بين البلدين خاصة في ضوء اهتمام الشعب النمساوي بالسياحة الأثرية والحضارة المصرية القديمة.