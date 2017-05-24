بدأت الجماهير فى التوافد إلى ملعب “فريندز أرينا” بالعاصمة السويدية “ستوكهولم”، لحضور المواجهة النارية بين فريقى مانشستر يونايتد الإنجليزى وأياكس أمستردام الهولندى، والمقرر إقامتها فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء، فى نهائى مسابقة الدورى الأوروبى.

وتواجدت أعداد كبيرة من مشجعى الشياطين الحمر و”المحاربين” خارج ملعب نهائى اليوروباليج، وذلك وسط تشديد أمنى مكثف من جانب قوات الشرطة تحسبا لأى أعمال شغب.

يذكر أن مانشستر يونايتد حجز مقعده فى نهائى الدوري الأوروبي على حساب سيلتا فيجو الإسبانى، فيما تأهل أياكس أمستردام الهولندي بعدما تفوق على ليون الفرنسى.