بلغ عجز الموازنة العامة للدولة 3ر273 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو- مارس) 2016 / 2017، أي ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9ر254 مليار جنيه ما يعادل 4ر9% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وذكرت وزارة المالية، في تقرير اليوم الأربعاء أن إجمالي الإيرادات ارتفع بنسبة 9ر24% ليسجل 7ر363 مليار جنيه مقابل 1ر291 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت الإيرادات الضريبية نحو 9ر268 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، والإيرادات غير الضريبية 8ر94 مليار جنيه.

وأضافت أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 4ر18% ليصل إلى 4ر631 مليار جنيه خلال 9 أشهر مقارنة مع 3ر533 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو 20% خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على الإنفاق العام.

وأشارت إلى زيادة مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 4ر1% لتبلغ نحو 158 مليار جنيه، وارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 5ر24 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 7ر231 مليار جنيه.

وأوضحت المالية أن الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) صعد خلال الفترة (يوليو – مارس) 2016 /2017 ليسجل 8ر45 مليار جنيه، كما زاد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليحقق 128 مليار جنيه.