طالب اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء بسرعة بدء تركيب كاميرات المراقبة بالشوارع الرئيسية والميادين بمدينة الغردقة.

وشدد المحافظ -خلال اجتماعه مع المهندس رأفت هندي مساعد وزير الاتصالات واللواء علي شوكت رئيس مدينة الغردقة وبعض مهندسي الشركة المصرية للاتصالات وقيادات اتصالات الشرطة بالمحافظة- على سرعة بدء تركيب الكاميرات بالميادين الرئيسية بمدينة الغردقة وضرورة التنسيق بين الشركة المصرية للاتصالات وجهاز اتصالات الشرطة ومجلس مدينة الغردقة بحيث يتم استغلال البنية التحتية الموجودة وعدم تكرار الحفر والتكسير بالشوارع والميادين حفاظا علي المال العام .

وأوضح مهندسو اتصالات الشرطة بالمحافظة أن عدد الكاميرات التي سيتم تركيبها بمدينة الغردقة يصل إلى 420 كاميرا تختلف بين كاميرات ثابتة ومتحركة وسيتم ربطها جميعا بشرطة النجدة بالمحافظة.