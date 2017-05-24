وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بروكسل اليوم /الأربعاء/ قادمًا من روما، حيث من المقرر أن يعقد عددًا من الاجتماعات غدًا /الخميس/ مع قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومع قادة مؤسسات أوروبية.

كان ترامب قد التقى البابا فرانسيس في الفاتيكان في وقت سابق اليوم /الأربعاء/، كما من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي ملك بلجيكا الملك فيليب ورئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميتشيل في وقت لاحق اليوم، وذلك في المحطة الرابعة من أول جولة خارجية يقوم بها ترامب منذ توليه منصبه.