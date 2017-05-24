لقي 9 أشخاص، على الأقل، اليوم الأربعاء، مصرعهم، إثر عاصفة رملية ضربت وسط موريتانيا، بحسب وكالة “الأناضول” التركية.

وقال سكان محليون لـ”الأناضول”، إن عددًا من الأشخاص لقوا حتفهم على الفور، وأصيب آخرون جراء العاصفة التي ضربت بلدة “تنبريهيم” التابعة لمركز القدية الإداري بولاية تكانت وسط البلاد.

وأشار السكان، إلى أن منزلا انهار جراء العاصفة الرملية، ما تسبب بوفاة أسرة مكونة من 9 أفراد، وأصيب آخرون بجروح، نقلوا للمستشفى لتلقي العلاج، وفقا لما ذكرته وكالة “الأناضول” التركية للأنباء.