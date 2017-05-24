 Moheet on google
الأربعاء 24 مايو 2017 07:21 مساءً
روابط سريعة
مقتل 9 أشخاص إثر عاصفة رملية وسط موريتانيا
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مقتل 9 أشخاص إثر عاصفة رملية وسط موريتانيا

2017-05-24 18:48:03
وكالات

لقي 9 أشخاص، على الأقل، اليوم الأربعاء، مصرعهم، إثر عاصفة رملية ضربت وسط موريتانيا، بحسب وكالة “الأناضول” التركية.

وقال سكان محليون لـ”الأناضول”، إن عددًا من الأشخاص لقوا حتفهم على الفور، وأصيب آخرون جراء العاصفة التي ضربت بلدة “تنبريهيم” التابعة لمركز القدية الإداري بولاية تكانت وسط البلاد.

وأشار السكان، إلى أن منزلا انهار جراء العاصفة الرملية، ما تسبب بوفاة أسرة مكونة من 9 أفراد، وأصيب آخرون بجروح، نقلوا للمستشفى لتلقي العلاج، وفقا لما ذكرته وكالة “الأناضول” التركية للأنباء.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3