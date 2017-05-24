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حازم إمام يتذكر أول هدف له مع الزمالك
حازم امام‎

حازم إمام يتذكر أول هدف له مع الزمالك

2017-05-24 18:51:29
محيط - أحمد عبد الخالق

أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو اتحاد الكرة الحالي أنه بمثل هذا اليوم كان أول هدف له مه الزمالك ضد فريق جمهورية شبين .

و نشر إمام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صوره له عقب إحرازه للهدف و علق قائلا :” أول هدف جبته مع الزمالك ضد جمهورية شبين”

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