حازم إمام يتذكر أول هدف له مع الزمالك

أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو اتحاد الكرة الحالي أنه بمثل هذا اليوم كان أول هدف له مه الزمالك ضد فريق جمهورية شبين .

و نشر إمام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صوره له عقب إحرازه للهدف و علق قائلا :” أول هدف جبته مع الزمالك ضد جمهورية شبين”