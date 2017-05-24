 Moheet on google
الأربعاء 24 مايو 2017 07:17 مساءً
روابط سريعة
باكستان تتهم الجيش الهندي بانتهاك وقف إطلاق النار
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

باكستان تتهم الجيش الهندي بانتهاك وقف إطلاق النار

2017-05-24 18:45:16

اتهم الجيش الباكستاني، نظيره الهندي بانتهاك وقف إطلاق النار على طول خط السيطرة الفاصل بين شطري كشمير.

وذكر الجيش الباكستاني - في تصريح نقلته قناة (جيو) الخبارية الباكستانية- “أن القوات الهندية استهدفت مراقبين أمميين”.

وفي الأسابيع الأخيرة اندلعت اشتباكات بين الجنود الهنود والباكستانيين في العديد من المناطق على الخط الفاصل بين شطري كشمير، ما أسفر عن مقتل جنود ومدنيين من الجانبين.

ويتبادل البلدان الاتهامات بالبدء بإطلاق النار وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار على الحدود الذي تم التوصل إليه في عام 2003.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3