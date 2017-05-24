اتهم الجيش الباكستاني، نظيره الهندي بانتهاك وقف إطلاق النار على طول خط السيطرة الفاصل بين شطري كشمير.

وذكر الجيش الباكستاني - في تصريح نقلته قناة (جيو) الخبارية الباكستانية- “أن القوات الهندية استهدفت مراقبين أمميين”.

وفي الأسابيع الأخيرة اندلعت اشتباكات بين الجنود الهنود والباكستانيين في العديد من المناطق على الخط الفاصل بين شطري كشمير، ما أسفر عن مقتل جنود ومدنيين من الجانبين.

ويتبادل البلدان الاتهامات بالبدء بإطلاق النار وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار على الحدود الذي تم التوصل إليه في عام 2003.