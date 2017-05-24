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فيديو.. طبيب نفسي: الصيام يحسن الحالة المزاجية للإنسان
الدكتور عبد الناصر عمر

فيديو.. طبيب نفسي: الصيام يحسن الحالة المزاجية للإنسان

2017-05-24 18:40:47

قال الدكتور عبد الناصر عمر، أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، إنه يعارض فكرة ربط الدين، بالإعجاز العلمى، لافتا إلى أن للصيام له فوائد لصحة الإنسان.

وتابع عمر، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندي، ببرنامج “لعلهم يفقهون” عبر فضائية “dmc”، اليوم الأربعاء، أن عمليات بحت وتجريب أجريت على فئران، لمعرفة التأثير الصيام على أجهزة الإنسان، أثبتت تحسن الخلايا المخية.

ونوه، إلى أن الحالة المزاجية للإنسان تتحسن فى اليوم السابع من الصيام، وذلك نتيجة إفراز المخ لبعض الهرمونات لتحسين الأداء الوظيفى للجسم، لافتا إلى أن هناك شعور دائم بين الناس فى نهاية رمضان بالسكينة والطمأنينة.

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