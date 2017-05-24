قال الدكتور عبدالناصر عمر، أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، إن الأمراض النفسية تورث إلى الأبناء، نظرا لوجودها فى الجينات.

وتابع عمر، خلال حلقة “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الأربعاء: “لو واحدة جالها واحد عاوز يتجوزها وعنده أخوه، مريض بالانفصام، أقولها لأ متتجوزهوش، بس هو مرض بيشفى منه بالعلاج الحديث”.