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نائب برلماني: الحكومة تتعمد الإساءة لنفسها
النائب محمد بدوي دسوقي

نائب برلماني: الحكومة تتعمد الإساءة لنفسها

2017-05-24 18:32:25

استنكر النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، قرار الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بشأن عمل تصاريح وخطوات قانونية لعمل مائدة الرحمن،مشيراً إلى أن الوزير وضع شروط تعجيزية لإقامة موائد الرحمن ثم وجه بتسهيل الاجراءات.

وأضاف بدوي، أن الحكومة تتعمد الإساءة لنفسها عندما تحاول أن تمنع خير ينتظره ملايين الفقراء فى شهر الرحمة عن طريق منع إقامة موائد الرحمن بطرق غير مباشرة بحجة أنها تسحب كميات كبيرة من المواد الغذائية وتؤثر على حجم المعروض من السلع قائلاً “الحكومة بتعجز الناس عن إقامة موائد الرحمن علشان تقولهم اتبرعوا بالفلوس”.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة غضت بصرها عن ان المستفيد الوحيد من موائد الرحمن هم الفقراء والسائقين وغيرهم من الفئات الفقيرة والغير قادرة،مطالباً الوزير بسرعة التراجع عن هذا القرار السئ.

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