من المؤكد أن عشاق الطهي لديهم حيل وأساليب مختلفة تجعل مذاق الطعام ألذ، من بينها إضافة المزيد من البهارات والمنكهات التي تعدل الطعم لكنها أقل صحية، وهو ما ينتقده الكثير من خبراء الصحة. فكيف يمكن تحضير وجبة طعام صحية ولذيذة؟ بعض أساليب الطهي يمكن تجعل ذلك أمراً ممكناً.

1. تناول طبق المكرونة بارداً:

ربما يكون تناول الطعام بارداً أمرا غير مستحب لدى البعض، إلا أن لذلك فوائد صحية كثيرة، فتناول المكرونة الباردة يمنع من زيادة الوزن بشكل سريع، على عكس المعكرونة الساخنة، إذ تساعد الحرارة المنخفضة على تشكيل ما يسمى بالنشاء المقاوم، الذي يساعد على إبطاء عملية الهضم ويعزز حرق الدهون. والمعكرونة الباردة تشبه في تركيبتها العدس والبازلاء والشوفان، وهي تقضي على الشعور بالجوع لفترات طويلة.

2. طهي الأرز بزيت جوز الهند:

وفقا لدراسات سابقة أجراها باحثون في سيرلانكا ونشرها موقع “فوكوس” الألماني، فإن إضافة زيت جوز الهند إلى الأرز يساعد على تخفيض السعرات الحرارية الناتجة عن تناوله، فعند طهي الأرز ينصح بإضافة ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، لكل نصف كوب من حبوب الأرز،علما أن زيت جوز الهند يضاف إلى الماء المغلي، الذي يوضع على الأرز عند الطهي، ثم يتم تبريد الأرز بعد الطهي لمدة 12 ساعة، وإعادة تسخينه مجددا قبل تناوله. فالدهون الموجودة في زيت جوز الهند تبطئ عملية الهضم، ما يقلل نسبة امتصاص النشويات في الجسم. وتبريد الأرز يجعل بنيته أقوى ما يعني أن الجسم يقوم بعملية تفكيكه ببطئ ما يجعلنا نشعر بالشبع لفترات أطول.

3. طهي البروكولي بالبخار:

أظهرت الكثير من الدراسات أن أفضل طريقة لطهي الخضروات يكون بالبخار عبر حمام مائي لمدة أربعة دقائق. فتعريض الخضار لدرجات حرارة عالية جدا يجعلها تفقد عناصر غذائية مهم. وبحسب موقع “غيزوندهايت تيبس” فإن باحثون وجدوا أن طهي البروكولي بالبخار مع إضافة القليل من الخردل الذي يحتوي على إنزيم ميروزيناز، يزيد من امتصاص الجسم لمادة “Sulforaphan” وهي مادة نباتية ثانوية مضادة للأكسدة توجد بوفرة في البروكولي وتقي من الإصابة بالسرطان.

4. تجميد التوت قبل أكله:

يحتوي التوت بجميع أنواعه والفراولة أيضا على كمية عالية من المواد المضادة للأكسدة الصحية. ولتكون هذه المواد المضادة للأكسدة أكثر فاعلية ينصح خبراء التغذية بتجميدهم قبل تناولهم. فوفقا للباحثين فإن بلورات الثلج والتي تتشكل أثناء التجمد الأنسجة النباتية، بشكل يضمن امتصاص العناصر الغذائية والمواد الكيميائية النباتية بشكل أسهل، وفقا لما نشره موقع “غيزوندهايت هويته” الألماني والمعني بالشؤون الصحية.

5. الطماطم المطبوخة مفيدة جدا:

ينصح الخبراء بطهي الطماطم قبل تناولها، فهذا يسهل امتصاص الليكوبين من الجسم. والليكوبين وهو كاروتين أحمر يكسب الطماطم لونها وله خصائص تساعد على مكافحة أمراض كثيرة.