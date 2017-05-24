القاهرة .. تستأنف محكمة استئناف القاهرة، محاكمة 19 طالبا من المنتمين لجماعة الإخوان “الإرهابية”، المتهمين باقتحام مقر مشيخة الأزهر، وذلك أمام الدائرة 5 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته.

القاهرة .. تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة 16 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ورابطة مشجعي نادي الزمالك (وايت نايتس) في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم العنف والشغب والحرق التي وقعت على خلفية مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وإنبي باستاد الدفاع الجوي في شهر فبراير 2015، والتي أسفرت عن مقتل 22 من مشجعي نادي الزمالك.

القاهرة .. يستقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عددا من سفراء الدول الأفريقية، بالتزامن مع احتفال مصر بمناسبة “يوم أفريقيا”.

القاهرة .. يعقد اتحاد بنوك مصر - في تمام العاشرة صباحا- بفندق الفور سيزون بقاعة بلازا جاردن سيتي مؤتمر صحفي للاحتفال بانتهاء أعمال المرحلة الأولى لتطوير العشوائيات والإعلان عن بدء المرحلة الثانية من التطوير بمحافظتي القاهرة والجيزة بحضور كلا من محافظي القاهرة والجيزة .

القاهرة .. يفتتح الدكتور محمود عفيفي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، الملتقى السنوي الثاني للبعثات الأثرية في مصر لعام 2016 / 2017 ليلقي الضوء بشكل مكثف على جميع أكتشافات البعثات الأثرية العاملة في مصر.

القاهرة .. يشارك الدكتور محمد هشام الشريف وزير التنمية المحلية، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، و7 وزراء بحكومة المهندس شريف إسماعيل؛ لحضور جلسة الاستماع والاستطلاع الموسعة التي تعقدها اللجنة، بحضور وزراء ومحافظين سابقين، وأصحاب الخبرات المتراكمة في مجال النظافة والتعامل مع أزمة القمامة.

القاهرة .. تستقبل نقابة الصحفيين حلمي النمنم وزير الثقافة، في تمام الساعة 12 ظهرا بمقر النقابة.

القاهرة .. تعقد لجنة المرأة بالنقابة العامة للمحامين، اجتماعا على مستوى جميع المحافظات، وذلك بمقر النقابة العامة في شارع رمسيس، لبحث الترتيبات النهائية لانعقاد المؤتمر العام الأول للمرأة، عقب عيد الفطر المبارك.

القاهرة .. يقيم بيت السناري ليلة العرض الأولى لمسرحية “تخريف ثنائي”، بالتعاون مع مدرسة الليسية فرانسية بالمعادي، وذلك في السابعة مساء غد الخميس.

القاهرة .. يعقد اتحاد الناشرين المصريين ندوة لعرض المزايا والأنشطة التي يقدمها المجلس التصديري للكتب والمصنفات الفنية لأعضاء الاتحــــاد، في الخامسة مساء غد الخميس بمقر الاتحاد بالدقي ؛ يتحدث في الندوة أحمد هلال، رئيس المجلس التصديري للكتب والمصنفات الفنية.

أسيوط.. تنظم لجنة الخريجين التابعة لمجمع أسيوط الإنجيلي المشيخي، المستوى الثاني من الدورة التدريبية لمدرسة “ارتباط ناجح وعلاقات صحية” للمقبلين على الزواج، وذلك غدا الخميس بمقر سنتر البنات بأسيوط .

القاهرة .. تنظم الجامعة الأمريكية في القاهرة، حفلا لتكريم الرياضيين، يتضمن عددا من طلاب وخريجي الجامعة الذين أحرزوا نجاحات رياضية، خاصة الذين شاركوا منهم في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بالبرازيل؛ كما يشهد الحفل تكريم الطالبة نوران جوهر، بطلة العالم في الإسكواش “ناشئات” لعام 2016، بحضور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، شريف العريان عضو اللجنة، وفرانسيس ريتشياردوني، رئيس الجامعة.

القاهرة .. يقام حفل ختام مهرجان ديفا للأفلام الروائية القصيرة بتوزيع الجوائز على صناع الأفلام الفائزة يتم تنظيمه بمسرح ديفا بدريم لاند، وذلك على هامش فعاليات أنشطة أي دريم ستوديو التي بدأت مؤخرًا تحت إشراف الفنانة سماح أنور.

القاهرة .. يقيم فريق عمل برنامج “ذا مايك ستار” مؤتمرا صحفيا غدا الخميس الساعة السابعة مساء بحضور العديد من نجوم الفن والإعلام.

القاهرة .. يفتتح المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، أول مكتبة علمية متخصصة في مجال الملكية الفكرية بالشرق الأوسط، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، بحضور نخبة كبيرة من العلماء والمتخصصين في مجال الملكية الفكرية، الساعة 2 ظهرا بمقر المعهد في جاردن سيتي.

القاهرة .. يستضيف مركز دال للأبحاث والإنتاج الإعلامي التابع لمؤسسة “مؤمنون بلا حدود” سلسلة محاضرات حول “الفكر العربي” يقدمها الباحث أحمد سعد زايد، ويستأنف المركز هذه السلسلة من الندوات باللقاء الثالث تحت عنوان “التيارات الإسلامية التقليدية مدرسة الحنابلة والوهابية”، وذلك في تمام السادسة مساءً.

القاهرة .. تعقد ورشة القراءة الثانية ندوة لمناقشة “رواية “سالباتييرّا” للروائي الأرجنتيني بيدرو مايرال، الصادرة حديثًا عن دار الكرمة للنشر، غدا الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، بالمركز الدولي للكتاب.

القاهرة .. يستضيف مركز البلد الثقافي حفل توقيع ومناقشة رواية “إبصار” للكاتبة سارة شحاتة، في تمام الساعة السابعة مساء.

الإسكندرية.. تقدم فرقة مسرح الإسكندرية العرض المسرحي “شيكو أمير الغابة” على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، وذلك بالتوازي مع العرض المسرحي “رحلة نور” حيث سيعرض “شيكو أمير الغابة” في الساعة الخامسة ويليه عرض “رحلة نور” في الساعة السابعة مساء غد الخميس.

الغردقة .. تعقد مبادرة 1000 كاتب مؤتمر بمدينة الغردقة بالمركز الإعلامي بالمحافظة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء غد الخميس، وتستضيف الحدث مؤسسة العدل لحقوق الإنسان، وذلك في إطار عقد مؤتمرات وفعاليات بكافة المحافظات كأحد آليات التنفيذ، لتحقيق أهداف ورؤية المبادرة.

القاهرة .. ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس ندوة علمية تحت عنوان ” رضوى عاشور وحركة النقد الأدبي، وذلك الساعة الخامسة والنصف مساء غدا باستراحة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

القاهرة.. تقيم أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة أمسية “إبداعات المرأة المصرية في الفن التشكيلي” في تمام الساعة السابعة مساءً، بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

الإسكندرية.. تُنظم دار أوبرا الإسكندرية، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، حفلًا فنيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء؛ يشارك في الحفل نجوم الفرقة ياسر سليمان أمير الرفاعي، سيد وهب الله، كريم زيدان، وائل أبو الفتوح، حسام كمال، أحمد رجب، صابرين النجيلى، شروق شريف، باسنت الزهيري.

القاهرة .. يحيي عامر التوني و فرقة المولوية المصرية حفلا على خشبة مسرح النهر بساقية الصاوي بالزمالك في تمام الساعة السابعة مساء .

القاهرة .. تقام ندوة بعنوان “إسباجتى” ستناقش مجموعة من الأفكار التي تهدف إلى تصحيح الاعتقاد حول التحديات التي يتعرض لها الناس ولفت النظر إلى أنها فرص حقيقية لاكتشاف القدرات والإمكانات واستخراج أفضل ما بنا ؛ تقام الندوة بقاعة الكلمة بساقية الصاوي بالزمالك في تمام الساعة السابعة مساء .

القاهرة .. تقام ندوة بعنوان ” دور المرأة في حفظ التراث ” و ذلك بقاعة الكلمة بساقية الصاوي في تمام الساعة الخامسة مساء و تدير الندوة ياسمين إبراهيم مؤسسة المتحف الرقمي للنساء “ذاتِك”.

القاهرة .. تحيي فرقة أوبرا القاهرة حفلا بعنوان ” جالا ” و ذلك على خشبة مسرح الجمهورية بوسط البلد في تمام الساعة الثامنة مساء .

القاهرة .. يستقبل معهد الموسيقى العربية عرض “فولكلور مصر المحروسة”- فرقة فرسان الشرق للتراث ” و ذلك بمقر المعهد في تمام الساعة الثامنة مساء .

القاهرة .. يستقبل المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، حفل مجموعة القاهرة للجيتار، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء .

السويس .. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي ( بتروجيت و أنبي ) ضمن منافسات الأسبوع الـ 30 من بطولة الدوري العام و تقام المباراة على استاد السويس الجديد في تمام الساعة الخامسة مساء .

القاهرة .. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي ( وادي دجلة و الإسماعيلي) ضمن منافسات الأسبوع الـ 30 من بطولة الدوري العام و تقام المباراة على استاد القاهرة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء .

المنصورة .. ينظم قصر ثقافة منية النصر احتفالية بعنوان ( موكب الشهداء ) عن بطولات القوات المسلحة، من خلال تقديم فرقة المنصورة للموسيقى العربية لنشاطها في مجال الأغنيات الوطنية، وذلك بمركز شباب قرية ميت عاصم .

المنصورة .. ينظم فرع ثقافة الدقهلية ندوة بعنوان ( انتماء مصر للقادة الأفريقية ) وذلك في العاشرة والنصف صباحا بقاعة الفنون التشكيلية بقصر ثقافة المنصورة .

المنصورة .. يستضيف قصر ثقافة ميت الفرماوي بمركز ميت غمر، معرضاً للفن التشكيلي بمناسبة استقبال شهر رمضان، وذلك في الحادية عشر صباحا .