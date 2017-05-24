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أندونيسيا: قتلى وجرحى في انفجارين بمدينة جاكرتا
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أندونيسيا: قتلى وجرحى في انفجارين بمدينة جاكرتا

2017-05-24 18:14:26

أعلنت الشرطة الإندونيسية، عن سقوط قتلى وإصابات، في انفجارين في مرفق للشحن في مدينة جاكرتا.

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