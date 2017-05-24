حقق ماميلودى صن دوانز الجنوب افريقى فوزًا ثمينًا خارج الديار على مضيفه فيتا كلوب الكونغولي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فى المباراة التى أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب الشهداء , ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا لكرة القدم .

سجل ثلاثية حامل لقب ” دوري الأبطال الإفريقي ” الموسم الماضى أنتوني لافور و كراهيري يانيك زاكري و كراهيري يانيك زاكري بالدقائق 25 , 58 , 78 , فيما أحرز هدف أصحاب الأرض الوحيد عمر سيدى بيه مع الدقيقة 33 من زمن أحداث اللقاء .

بهذه النتيجة , رفع صن داونز رصيده إلى 4 نقاط ليعتلي صدارة جدول الترتيب , فيما ظل رصيد فيتا كلوب بلا أى نقطة متذيلًا المجموعة .