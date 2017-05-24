أعلن الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف أن أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، التى بدأت اليوم الأربعاء جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وذلك بناء على التوجيهات لواضعي أسئلة الامتحانات.

وشدد وكيل الازهر على عدم السماح بالغش فى لجان الامتحانات ومراقبة ذلك جيدا، معربا عن أمله في التوفيق لأبناء وبنات الأزهر ، مؤكدًا أنَّ لجان الأزهر التي انتشرت في مختلف محافظات الجمهورية أسهمت كثيرًا في خروج الامتحانات على أفضل حال حيث أدى الطلاب الامتحان في مادتي الفقه والميكانيكا.

جاء ذلك فى تصريح صحفي لوكيل الازهر الشريف عقب جولته التفقدية اليوم لعدد من لجان الامتحانات في محافظة الجيزة للتأكد من تنفيذ التوجيهات الخاصة بضبط الامتحانات.

وقام وكيل الأزهر خلال جولته بالتأكيد على توفير الرعاية الكاملة للطلاب وتهيئة المناخ النفسي لهم، وكذلك التأكيد على عدم دخول الطلاب والمراقبين بالهواتف المحمولة أو أي وسيلة تستخدم في الغش.

ومن جانب أخر أوضح تقرير اللجنة الأولى لمادة الفقه عدم وجود مشاكل من أي منطقة أزهرية، فيما تم تشيير نماذج من البوكليت التجريبي في تمام الساعة التاسعة والنصف ولم يتم تشيير أي شيء وقام أحد الطلاب في لجنة شبرا الخيمة بنين بتمزيق ورقة الإجابة وتم اتخاذ الإجراءات والقانونية لعمل اللازم.

كما تم تدبير ملاحظين اضافين فى بعض اللجان وتم سد العجز وتم استبعاد رئيس اللجنة وندب رئيس آخر بدلًا منه لعدم قدرته على إدارة اللجنة في منطقة القاهرة واستيعاد ملاحظين فى لجان أخرى ببعض المحافظات والتاكد من عدم صحة شكاوى بصعوبة الأسئلة فى لجان أخرى.

كما أشار تقرير اللجنة الأولى لمادة الميكانيكا إلى عدم وجود أي شكوى بخصوص المادة وتم اتخاذ الاجراءات حيال تمزيق إحدى الطالبات ورقة الأسئلة فى إحدى اللجان واستبعاد ملاحظين لعدم الجدية فى لجان اخرى.