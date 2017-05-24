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طنطا يسقط أمام المقاولون العرب بثلاثية
المقاولون العرب

طنطا يسقط أمام المقاولون العرب بثلاثية

2017-05-24 18:09:14
محيط - أحمد عبد الخالق

تغلب فريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب على نظيره فريق طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب الاخير فى إطار لقاءات الأسبوع الثلاثين من منافسات الدورى الممتاز .

أحرز ثلاثية ذئاب الجبل أحمد على مهاجم المقاولون العرب هدفين فى الدقائق 9 و14 ومحمد فاروق بالدقيقة 84 فيما سجل دينيس تيتيه هدف طنطا الوحيد فى الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء اثر مراوغة مدافع المقاولون داخل منطقة الجزاء ليسكنها الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق المقاولون العرب الى 38 نقطة فى حين تجمد رصيد أبناء السيد البدوى عند 26 نقطة.

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