لا يتخيل كثيرون أن الاستعانة بدهون لتسريع حرق الدهون بالجسم، لكن العديد من الزيوت الطبيعية والأطعمة الغنية بالدهون تقوم بهذه المهمة على أكمل وجه وتسهم في خفض الوزن وتجنب نوبات الجوع المفاجئة.

رغم احتواء الأفوكادو على الكثير من الدهون غير المشبعة، إلا أن هذه الدهون تحفز عمليات حرق الدهون الضارة وتزيد من التناغم بين عمل الخلايا والهرمونات الحارقة،

ليست كل الدهون ضارة، فزيت جوز الهند على سبيل المثال يتحول مباشرة لطاقة ولا يخزنه الجسم، حسب “DW” عن موقع “لايف مور” الألماني، لذلك يعتبر زيت جوز الهند من محفزات حرق الدهون.

عصير الطماطم ليس من العصائر المنتشرة بشدة، لكنه يساعد على هدم الخلايا الدهنية وبالتالي فهو من المواد المفيدة للباحثين عن طرق لتخفيف الوزن، وتتعدد فوائد القرفة الصحية بشكل يجعل الخبراء ينصحون باستخدامها سواءاً كمشروب أو حتى كبهارات للأطعمة الحارة أو الحلوة، وتساعد القرفة على إحداث توازن في معدل الإنسولين وبالتالي تقي الإنسان شر نوبات الجوع المفاجئة.