سموحة يتعاقد مع أتشيمبونج من الداخلية

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، أنه تعاقد رسميا مع عبد العزيز إمام لاعب فريق النصر للتعدين لتدعيم فريق الكرة خلال المشوار الافريقي.

وأكد عامر في مداخلة هاتفيه لبرنامج”الكرة في ملعبك” مع خالد الغندور عبر اثير ” شعبي اف ام ” أنه تعاقد أيضا مع اللاعب بنيامين اشيموبنج لاعب فريق الداخليه .

وأضاف رئيس لجنه الشباب بمجلس النواب أن كواو لاعب الفريق انتهي من علاجه بالخارج و يخضع حاليا للبرنامج التأهيلي للانضمام للفريق قريبا.