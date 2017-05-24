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خالد الغندور ساخرا: مجموعة الأهلي أضعف من الزمالك
خالد الغندور

خالد الغندور ساخرا: مجموعة الأهلي أضعف من الزمالك

2017-05-24 18:05:34
محيط - أحمد عبد الخالق

سخر الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق من بعض الإعلاميين الأهلاوية الذين قالوا إن مجموعة الأهلي أقوى من مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب “الغندور” عبر حسابه على فيسبوك: “الصراحة بعد فوز كابس يونايتد علي اتحاد العاصمة وتعادل الزمالك أمس مع أهلي طرابلس تأكدت صحة كلام بعض الاعلاميين عن ضعف مجموعة الزمالك.. ههههههههه”.

وأضاف: “مجموعة الزمالك أقوي بكثير من مجموعة الأهلي بعد مشاهدة المباريات وكل الفرق”.

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