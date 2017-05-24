سخر الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق من بعض الإعلاميين الأهلاوية الذين قالوا إن مجموعة الأهلي أقوى من مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب “الغندور” عبر حسابه على فيسبوك: “الصراحة بعد فوز كابس يونايتد علي اتحاد العاصمة وتعادل الزمالك أمس مع أهلي طرابلس تأكدت صحة كلام بعض الاعلاميين عن ضعف مجموعة الزمالك.. ههههههههه”.

وأضاف: “مجموعة الزمالك أقوي بكثير من مجموعة الأهلي بعد مشاهدة المباريات وكل الفرق”.