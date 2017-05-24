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محكمة الزقازيق: المشدد 15 عاما لـ37 عنصرا من الإخوان
محكمة الزقازيق الابتدائية

محكمة الزقازيق: المشدد 15 عاما لـ37 عنصرا من الإخوان

2017-05-24 18:34:37

قضت دائرة الإرهاب بمحكمة الزقازيق برئاسة المستشار نسيم بيومي وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، بمعاقبة 37 عنصرا من جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد 15 عاما وزميل لهم بالسجن 10 سنوات لاتهامهم بالتظاهر وإثارة الشغب والتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة وقطع الطرق وحيازة أسلحة نارية ومقاومة السلطات والتعدي على فرد شرطة، كما قضت ببراءة 3 آخرين من التهم المنسوبة اليهم.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية بالتنسيق مع الأمن الوطنى قد تمكنت من ضبط 41 من عناصر الإرهابية بمدينة أبوحماد لحيازتهم أسلحة نارية ومطبوعات تحريضية وترويع المواطنين بإطلاق الألعاب النارية والتلويح بالأسلحة البيضاء ولقيامهم بتنظيم مسيرات معادية للدولة وللجيش والشرطة ومقاومتهم للسلطات، وأحالتهم النيابة إلى دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

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