تواصل محافظة الجيزة لليوم التاسع على التوالى وبالتعاون مع الجهات الامنية والقوات المسلحة تنفيذ حملات ﻹزالة كافة اشكال التعديات على أراضى املاك الدولة حيث تم اليوم تنفيذ حملة بمركز ومدينة كرداسة لاسترداد 50 فدانا بمنطقة المزاريطة ولاية هيئة الاثار .

وصرح اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة بان الحملة متواصلة حتى نهاية الشهر الجارى لاسترداد كافة الاراضى المنهوبة وتنفيذ قرارات الازالة الصادرة.

واضاف الدالى ان الحملة نجحت فى ازالة اكثر من 300 مبنى بالمنطقة وتنفيذ 11 قرار ازالة خلال الحملة التى قادها اللواء اسامة شمعه نائب المحافظ وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعه الميدانيه .

وفى نفس الاطار، قامت المحافظة بتنفيذ 10 قرارات إزالة بحى العمرانية لتعديات على اراضى ولايه هيئة الاوقاف والاصلاح الزراعى بشوارع حسن محمد وخالد امين والثلاثينى والكونيسه ومستشفى الصدر على مساحات متفاوتة حيث قام المخالفون بإقامة جراجات ومغسلة للسيارات وورش واكشاك واسوار ومبانى على أرض الدولة .