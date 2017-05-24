تلقت لاعبة التنس الألمانية، لورا سيجموند، صدمة كبيرة، اليوم الأربعاء، بإصابتها خلال مباراتها بالدور الثاني لبطولة نورنبرج، والتي ستحرمها من المشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل.

وتعرضت سيجموند، المصنفة 32 عالميًا، لإصابة شديدة في الركبة، عندما كانت متقدمة على منافستها التشيكية باربورا كريتشيكوفا “6/4 و5/5”.

ونُقلت سيجموند خارج الملعب وهي تعاني من الألم، ثم نقلت إلى المستشفى لإجراء الفحوص اللازمة.

وقالت باربارا رايتنر، مدربة المنتخب الألماني المشارك في بطولة كأس الاتحاد: “لن تشارك سيجموند في بطولة رولان جاروس”.

ولم تستبعد رايتنر أن تكون إصابة سيجموند هي قطع في الرباط الصليبي للركبة، ما يعني ابتعادها عن الملعب لعدة شهور.

وأوضحت أن سيجموند كانت قادرة على تقديم بطولة جيدة في رولان جاروس، التي تنطلق فعالياتها يوم الأحد المقبل، وقالت: “وصلت سيجموند لأعلى مستوياتها في مسيرتها الرياضية.. أشعر بالأسى الشديد لإصابتها”.