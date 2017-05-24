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معارض قطري معلقا على تصريحات "تميم": "العذر أقبح من الذنب"؟
خالد الهيل معارض قطري‎

معارض قطري معلقا على تصريحات "تميم": "العذر أقبح من الذنب"؟

2017-05-24 18:03:09

علق المعارض القطري خالد الهيل، على تصريحات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، التى نقلتها وكالة الأنباء القطرية قنا، أمس الثلاثاء، حول إيران وحماس وجماعة الإخوان، والتى أنكرها فيما بعد بدعوى اختراق وكالة الأنباء الرسمية.

وكتب الهيل عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات الصغيرة “تويتر”: “زعلانين؟ هل فكرتم فى شعور المواطن فى السعودية ومصر وليبيا وووو..الذين شبعوا من كذب وافتراء الجزيره ومشتقاته”.

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