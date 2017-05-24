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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل حارس محافظ "المركزي" السابق لـ17 يونيو
البنك المركزي الجزائري

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل حارس محافظ "المركزي" السابق لـ17 يونيو

2017-05-24 17:47:21

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في محكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب، محاكمة 13 شخصا بتهمة قتل حارس محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، وسرقة سيارته، في فبراير 2013، إلى جلسة 17 يونيو لاستكمال المرافعات.

وكانت النيابة العامة، وجّهت إلى المتهمين تهم القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه، وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

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