إصابة 19 من رجال الأمن البحريني في اشتباكات مع مسلحين.. فيديو

أعلن وزير الداخلية البحرينية، راشد آل خليفة، أن أعمال العنف بقرية دراز أسفرت عن إصابة عدد من الخارجين عن القانون، لافتًا إلى أنهم كانوا مسلحين بأسلحة بيضاء وقنابل يدوية.

وأضاف وزير الداخلية البحرينى أن القوة البحرينية كانت مُجهزة على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن الداخلية أمهلت الخارجين عن القانون 48 ساعة بعد صدور قرار المحكمة قبل تنفيذ العملية الأمنية.

وأشار إلى أنه أثناء تنفيذ العملية الأمنية وتعرضت قوات الأمن للهجوم، مشيرًا إلى أن العملية أسفرت عن إصابة 19 من رجال الأمن بإصابات مختلفة.

وشدّد على أنه سيتم التصدي بموجب الضوابط القانونية المقررة “لأي تجمعات أو دعوات تحريضية في إطار حفظ الأمن وحماية السلم الأهلي وإنفاذ القانون واتخاذ كل ما من شأنه توفير السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين”.