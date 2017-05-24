القوى العاملة تسلم 31 عاملا عقود عملهم بإحدى دول الخليج2017-05-24 17:46:38
سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأربعاء، 31 عاملا عقود عملهم بإحدى شركات المقاولات بدول الخليج بوظائف عامل وبناء.
وقال الوزير إن هذه الفرص تأتى في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب بالخارج بدون أى مقابل، بهدف الحد من أزمة البطالة، وفتح سوق عمل للمصريين بالخارج، فضلا عن إرسال رسالة للشركات التى تتلاعب وتستغل الشباب في فرص عمل وهمية.
ووجه سعفان الإدارة المختصة بتوعية العمال بالقوانين الخاصة بالبلد المسافرين إليها، مشددا على ضرورة التزام العمال بها لرفع اسم مصر عاليا وترسيخ صورة ذهنية جيدة عن العمالة المصرية بالخارج، مشيرا إلي أن دول الخليج أصبحت لديها رؤية جديدة للعامل المصري.
وطالب الوزير العمال المسافرين بالتواصل بشكل دائم مع السفارة المصرية، واللجوء إليها في حال تعرض أى عامل منهم لأي مشكلة لتذليلها، مؤكدا أن الدور الرئيسي للمستشار العمالي بالسفارة هو رعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج .
وأشار الوزير إلي أن الوزارة تعطي الأولوية الأولي لملف التوظيف للحد من مشكلة البطالة، منوها إلي أن انخفاض معدلاتها يوضح أننا نسير في الطريق الصحيح.
وسلم الوزير العقود لكل من: محمد فايز المرسي، ومحمود صابر أحمد السيد، ورضوان طه محمد، وعبد اللاه مريد فؤاد، وأحمد سعيد عبادي، وأحمد فاروق فاوي، وعبد الواحد أحمد، ومحمد أحمد علي، ونور الدين على حسان، ومحمد حمادة كشك، وعبيد عبد الحكيم سالم، وخلف كمال كامل، ومحمد خلف مرسي، وأحمد عزباوي أحمد، وأسامة محمد عبد العظيم.
كما سلم محمود عباس محمود، وسعيد عبد النعيم علام، وصابر السيد محمد، وعمر كمال محمد، ومصطفى مصلحي بكري، وعبد الخالق عبد العال، ومحمود محمد عمر، ومحمود عبد الظاهر أحمد، وعبد الحميد رفاعي عبد الحميد، وعبده حسن عبد التواب، وبطرس عزمي حبيب، وتامر حمدي ربيعي، وفرحات جمعة رجب، ومصطفى سيد كمال، وابراهيم فولي إبراهيم، وجودت أحمد حلبي.
ودعا الوزير 9 عمال لم يحضروا لتسلم عقودهم للتوجه للوزارة في أقرب وقت لاستلامها وهم: محمد سعيد سليم سباق، وعيد جمعة محمد احمد ، وحسين سعد علي حمادة ، وسامح رشاد اسماعيل أحمد، ومصطفى ابراهيم احمد محمد، ورمضان محمود محمد خميس، ووليد السيد عبد الراضي أحمد، ورضا عيد عبد المنعم وعبد الحليم التوجه للوزارة لاستلام عقود عملهم في أسرع وقت.
واختتم الوزير حديثه مؤكدا أن قيامه بتسليم العقود بنفسه يعد رسالة طمأنة للشباب المصري على مصداقية الفرص ومحاربة الشائعات والأقاويل بترحيل العمالة المصرية، مشيرا إلي أن العمالة المصرية بالخارج لها أهميتها ولا يمكن الاستغناء عنها.
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