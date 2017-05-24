ليفربول يهزم سيدني بثلاثية ودية2017-05-24 17:43:49
تغلب ليفربول الإنجليزي على الإجهاد بعد رحلة السفر الطويلة إلى أستراليا، وفاز على فريق سيدني 3/صفر، اليوم، في مباراتهما الودية ضمن زيارة ليفربول الخاطفة إلى أستراليا، والتي تستغرق 24 ساعة فقط.
وبعد ترديد أغنية “لن تسير وحدك” الخاصة بنادي ليفربول، وقف المشجعون في المدرجات، والذين بلغ عددهم نحو 73 ألف مشجع دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا التفجير، الذي شهدته مدينة مانشستر الإنجليزي أمس الأول الاثنين.
وأحرز دانيال ستوريدج وألبرتو مورينو وروبرتو فيرمينو أهداف اللقاء في الدقائق السابة و17 و38 ليحسم الفريق اللقاء تماما في الشوط الأول، فيما فشل سيدني بطل أستراليا في الرد خلال الشوط الثاني.
ومرر ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول العائد إلى النادي الإنجليزي، الكرة إلى ستوريدج ليفتتح الأخير التسجيل مبكرا بتسديدة دقيقة اجتازت داني فوكوفيتش حارس مرمى سيدني.
وعزز مورينو تقدم ليفربول بإحراز الهدف الثاني للفريق إثر تمريرة من فيرمينو، الذي سجل بنفسه الهدف الثالث للفريق مستغلا تمريرة ستوريدج.
ورغم الإجهاد وعدم حصول لاعبي ليفربول على قسط كافٍ من الراحة والنوم بعد وصولهم إلى سيدني صباح يوم المباراة، ظل ليفربول صاحب المركز الرابع في الدوري الإنجليزي صامدا أمام محاولات سيدني في الشوط الثاني من المباراة.
وقال ستوريدج، في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة، “كانت أياما قليلة للفريق شهد خلالها الكثير من رحلات السفر.. ألعب رغم حصولي على عدد قليل من ساعات النوم لكن الأمر كان ممتعا”.
وأوضح أنها زيارته الأولى إلى أستراليا، قائلا: أحببت المكان ولكنني لن أظل فيه طويلا.
وتأتي المباراة قبل أيام قليلة على احتفال ليفربول بمرور 125 عاما على تأسيس النادي، والذي تم تسجيله في الثالث من يونيو 1982.
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