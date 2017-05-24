تعتبر منظمة الصحة العالمية السرطان ثاني سبب للوفاة حول العالم، إذ حصد ذلك المرض الصامت أرواح 8.8 مليون شخص في العام 2015، إذ تعزى إليه واحدة من كل 6 وفيات حول العالم.

ومن لطف الخالق عز وجل أن جسدنا يُرسل بعض الإشارات تنذر بإصابتنا بمرض ما، لكن البعض يراها أموراً بسيطة ويتجاهلها معتقداً أن كل شيء سيكون على ما يرام، لكن الأمر قد يكون أخطر مما نحسب، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية.

وفيما يلي 10 أعراض مبكرة للإصابة بمرض السرطان:

1- تورمات البشرة

بحسب موقع Bright Side، تعتبر التورمات بمثابة علامة على الإصابة بسرطان الجلد أو سرطان الثدي. وتتضمن الأعراض الأخرى ما يلي:

- عقد صلبة في الثدي و/أو الإبطين، أو الخصيتين، أو تورمات تحت أي عضو.

- تهيّج أو طفح غير معروف المصدر وغير مرتبط بالحساسية تجاه الطعام أو مستحضرات التجميل.

- ظهور قرحة رطبة في وسط التورمات.

- نمو وحمات جديدة، أو تغير شكل الوحمات الموجودة بالفعل.

2- جروح لا تلتئم

أشار موقع FOCUS الألماني أن عدم التئام الجروح بصورة طبيعية قد يكون علامة على الإصابة بهذا المرض الخطير، خاصةً عندما:

- يزداد حجم الجروح الموجودة.

- إصابة الجروح بالالتهابات والآلام.

3- السعال بشكلٍ دائم

السعال لمدة طويلة أحد أعراض سرطان الرئة، الذي قد يكون مصحوباً بأعراضٍ أخرى مثل:

- انخفاض الشهية.

- نقص مفاجئ في وزن الجسم.

- في مراحل متقدمة، يظهر سعال مصحوب بخروج دماء وضيق في التنفس.

4- حكة الجلد

في معظم الحالات، لا توجد علاقة بين الطفح الجلدي والإصابة بالأورام، ولكن التجارب تدل على وجود رابطٍ ما:

- أورام الرحم تسبب وجود حكة في الأعضاء التناسلية

- سرطان المخ يثير الحكة في فتحات الأنف.

5- تغيّر في وظائف الأمعاء

قد يسبب سرطان الأمعاء ظهور الأعراض التالية:

- النزيف أثناء التغوّط.

- إفرازات مخاطية أو صديدية.

- التغوط بشكلٍ عفوي.

- تغير لون البراز وشكله.

- الإصابة بالإسهال والإمساك بصورة متبادلة.

6- ظهور الإفرازات أثناء التبوّل

قد يكون وجود إفرازات مصاحبة للتبول علامة على الإصابة بسرطان الكلى، الذي تصاحبه عدة أعراض أخرى مثل:

- النزيف، وخروج الدم أثناء التبول أو في البراز.

- ارتفاع ضغط الدم.

- آلام في موضع الكليتين.

- الضعف المزمن.

7- فقدان الوزن المفاجئ

قد يدل فقدان الوزن غير المُفسر إشارة إلى الإصابة بسرطان المعدة، أو البنكرياس، أو الأمعاء، وأحياناً المرئ، ومن الأعراض المرتبطة بذلك:

- الاشمئزاز من اللحوم.

- الشبع السابق لأوانه (الشعور بالامتلاء كما لو أنَّك أكلت الكثير، في حين أنَّك تناولت كمية صغيرة من الطعام).

- فقر الدم.

- صعوبة مرور الطعام للأمعاء.

8- احتقان الحلق المزمن

قد يكون احتقان الحلق لمدة طويلة أحد أعراض الإصابة بسرطان الرئة، والذي يصاحبه أيضاً:

- صعوبة التنفس والبلع.

- مع نمو الورم، يبدأ الشعور بوجود كتلة ما في الحلق.

- ظهور بحة في الصوت أثناء الكلام، تمهيداً لفقدان كليّ للصوت.

- خروج الدماء أثناء السعال.

- رائحة الفم الكريهة.

9- آلام العظام

وجود آلام في العظام يرتبط غالباً بسرطان العظام. ووجود آلام في الظهر قد تكون إشارة للإصابة بسرطان الأمعاء أو سرطان الرحم، بالطبع قد تكون هذه التشخيصات دليل الإصابة بأمراض أخرى، لكن عليك أخذها بالاعتبار ولا تتجاهلها، واستشر طبيبك.