أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان أن المشروعات التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس بمدينة دمياط عبر الفيديو كونفرنس شملت 4 مشاريع صحية كبرى بإجمالى تكلفة بلغت 4 مليارات و 758 مليونا و ٥٠٠ ألف جنيه.

وأوضح وزير الصحة والسكان، فى بيان اليوم الأربعاء، أن المشروع الأول هو إنشاء وتطوير 7 مستشفيات بمختلف محافظات الجمهورية لإتاحة الخدمات الصحية وتوفيرها للمواطنين خاصة بصعيد مصر والمناطق الحدودية والنائية بإجمالى تكلفة بلغت مليارا و٢٥٧ مليونا و٥٠٠ ألف، وهى مستشفيات: أسوان العام، والقصير بالبحر الأحمر، ومستشفى المصح البحرى ببورسعيد، والعزازى للصحة النفسية بالشرقية، والفيوم للتأمين الصحى، وطوارئ كفر سعد بدمياط، ومعهد القلب القومى بالجيزة.

وأضاف وزير الصحة والسكان أن مستشفى أسوان العام هى الأولى من نوعها بالمحافظة حيث تخدم حوالى مليون ونصف مواطن، لافتا إلى أنه تم تزويدها بجهاز الماموجرام للاكتشاف المبكر لسرطان الثدى للسيدات بالإضافة إلى مركز أورام أسوان لتكتمل المنظومة هناك.

وقال وزير الصحة والسكان، إن هذه المستشفى تم إنشاؤها وتجهيزها بـ٢٩٠ مليون جنيه، على مساحة 18 ألفا و244 مترًا مربعًا، مقسمة على 6 أدوار بخلاف البدروم والدور الأرضى، بسعة 175 سريرًا وتضم المستشفى 13 عيادة خارجية وصيدلية وقسم للاستقبال والطوارئ، وقسم للعمليات وقسم للغسيل الكلوى به 10 ماكينات، وقسم للمعامل، وقسم للنساء والتوليد، وقسم للعناية المركزة به 24 سريرًا، وقسم للآشعة وآخر للأسنان به وحدتين للأسنان وجهاز أشعة بانوراما، وقسم للمناظير، وآخر للعلاج الطبيعى، وقسم للحضانات به 7 للمبتسرين و 8 لحديثى الولادة.

وتابع وزير الصحة والسكان أن المستشفى الثانية التى تم افتتاحها هى مستشفى القصير المركزى بالبحر الأحمر التى تعد هى الأولى فى مدينة القصير والتى تبعد 500 كيلو عن مدينة الغردقة، حيث بلغت تكلفتها 86 مليونا ونصف مليون جنيه بواقع 65 مليون جنيه للمبانى الإنشائية، و21 مليونا ونصف للتجهيزات الطبية وتحتوى المستشفى على 10 أسرة رعاية مركزة، و3 أجهزة تنفس صناعى، و64 سريرًا داخليًا و10 حضانات للأطفال و11 ماكينة غسيل كلوى، و3 غرف للعمليات وقسم للأشعة يحتوى على أجهزة أشعة عادية ومقطعية و جهازي سونار، بالإضافة إلى 9 عيادات فى تخصصات: باطنة وجراحة وأطفال وأسنان ونساء وأنف وأذن ورمد ومعمل للتحاليل الطبية، ووحدة للمناظير فضلًا عن جهاز حديث للتعقيم داخل غرف العمليات وآخر للمتابعة المركزية للعلامات الحيوية للأطفال فى قسم الحضانات.

وتابع وزير الصحة أن مستشفى المصح البحرى ببورسعيد المتخصصة فى النساء والولادة هى ثالث مستشفى ضمن الافتتاحات، بتكلفة 66 مليون جنيه، و52 مليون إنشاءات و14 مليون تجهيزات، والتى يميزها وجود ماكينتي غسيل كلوى جاف بالعناية المركزة للطوارئ، ويتكون من 3 طوابق وتحتوى على 15 حضانة و 8 أسرة رعاية مركزة و 6 أسرة رعاية متوسطة و50 سريرًا داخليًا و 15 حضانة ووحدة آشعة، ومعمل وأشعة سونار وقاعة تدريب.

وتابع وزير الصحة والسكان أن مستشفى العزازى للصحة النفسية بالشرقية هى المستشفى الرابعة فى الافتتاحات، حيث بلغت التكلفة من حيث الإنشاء والتجهيزات ٥٠ مليون جنيه مقسمة إلى 40 مليونا ونصف المليون جنيه انشاءات و ٩ ملايين ونصف المليون جنيه تجهيزات وتتكون من مبنى للعيادات الخارجية وآخر للإدارة، وعنبرين للرجال والسيدات ومسرح رومانى للترفيه، و3 ملاعب ومسجد وكافيتريا وحضانة ومطبخ وصالة للطعام، ومكتبة تم ربطها ببنك المعرفة ومبنى للصيدلية ومبنى لسكن الأطباء.